Где в России почувствовать себя Лоуренсом Аравийским?

Одно из самых привлекательных и интригующих туристических направлений - пустыни. Осень — лучшее время для посещения таких мест в России, где можно почувствовать себя героем «Дюны» или самим Лоуренсом Аравийским. Расскажем, что там делать и как туда добраться.

Бархан Сары-Кум (Сарыкум)

В 18 км от Махачкалы находится второй по величине бархан в мире после сахарского Большого эрга. Сары-Кум переводится как «желтый песок». Его протяженность 12 км, ширина 4 км. Но особо впечатляет его высота, доходящая до 273 метров. Это самая большая дюна в Европе.

Бархан Сары-Кум находится в сердце гор Дагестана многие тысячелетия. В отличие от других подобных локаций, границы бархана не меняются, хотя формы и число вершин меняется.

Факт близости бархана к столице Махачкале только усиливает ощущения, которые испытывает человек, впервые увидевший это чудо природы, когда буквально за несколько минут вдруг оказывается в абсолютно ином мире.

Добраться до Сары-Кум можно на самолете до Махачкалы, а затем на такси за 500-700 руб.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Чарские пески в Забайкальском крае

Самая северная пустыня в мире расположена в 10 км от села Чара. Площадь — около 50 кв. км. Особенно интересно пески, окруженные густыми лесами, смотрятся с вертолета. Считается, что они начали формироваться более 40 тыс. лет назад.

Сход ледниковой воды с находящегося поблизости Кодарского хребта создал естественную чашу, которая вместе с водой заполнялась глиной и песком. Окончание ледникового периода привело к испарению воды, а высохшая почва, переносимая ветрами, осела в виде дюн. Чарские пески живут своей жизнью, регулярно меняя свои формы и размеры.

70-метровые барханы, кристаллы снега на песке, расположенные неподалеку озера Аленушка и Таежное — настоящие чудеса Забайкалья.

Добираться сложно. До самого места — только в составе группы. Место сбора группы — Забайкальский край, Каларский муниципальный округ, поселок Новая Чара.

Куршская коса

В Калининградской области находится самый популярный в России песчаный туристический объект. Куршская коса представляет собой узкую полосу между Балтийским морем и Куршским заливом. Ширина —от 400 м до 4 км.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Строительство кораблей три века назад сопровождалось вырубкой большого количества сосен, что привело к быстрому передвижению дюн — около 10 метров в день. 14 деревень было погребены под песком. Остановить этот процесс смог немецкий ученый и инженер Вильгельм Франц Эфа — по его проекту была создана авандюна — защитный вал, поначалу представлявший собой забор из хвороста, постепенно наращиваемый до пяти слоев. На этой своеобразной дамбе позже высадили особые сорта трав, любящих сухую почву, что сдержало наступление пустыни.

Куршская коса сочетает в себе песок и воду. Помимо чисто природной экзотики, здесь можно полюбоваться лютеранской кирхой и архитектурой XIX века в поселке Рыбачий.

Добраться до Куршской косы легко. Начинается она на окраине города Зеленоградск. Из Калининграда электричкой за 20-30 минут.



Донская Сахара

Официально это место в Воронежской области называется Дюнные всхломления или урочища. Песчаные дюны появились здесь около 500 лет назад в результате отступления ледника. Но как они сохранились на территории в 197,57 гектара в окружении лесов и рек, остается загадкой. Долгое время с песками пытались бороться, сажая деревья и кустарники. В итоге стало понятно, что расти здесь может только лоза и сосна. Особенно хорошо приживалась лоза, которая в свою очередь оберегала молодые сосновые корни.

Сегодня Донская Сахара — царство сосен, тишины и покоя. Правда, нередко сюда приезжают любители покататься на джипах.

Добраться до Донской Сахары можно на автомобиле. Расстояние от Воронежа составляет 300 км по трассе М4 «Дон» через Богучар.