Где в России почувствовать себя Лоуренсом Аравийским?

Бархан Сары-Кум (Сарыкум)
- В 18 км от Махачкалы находится второй по величине бархан в мире после сахарского Большого эрга. Сары-Кум переводится как «желтый песок». Его протяженность 12 км, ширина 4 км. Но особо впечатляет его высота, доходящая до 273 метров. Это самая большая дюна в Европе.
- Бархан Сары-Кум находится в сердце гор Дагестана многие тысячелетия. В отличие от других подобных локаций, границы бархана не меняются, хотя формы и число вершин меняется.
- Факт близости бархана к столице Махачкале только усиливает ощущения, которые испытывает человек, впервые увидевший это чудо природы, когда буквально за несколько минут вдруг оказывается в абсолютно ином мире.
- Добраться до Сары-Кум можно на самолете до Махачкалы, а затем на такси за 500-700 руб.
Чарские пески в Забайкальском крае
Самая северная пустыня в мире расположена в 10 км от села Чара. Площадь — около 50 кв. км. Особенно интересно пески, окруженные густыми лесами, смотрятся с вертолета. Считается, что они начали формироваться более 40 тыс. лет назад.
- Сход ледниковой воды с находящегося поблизости Кодарского хребта создал естественную чашу, которая вместе с водой заполнялась глиной и песком. Окончание ледникового периода привело к испарению воды, а высохшая почва, переносимая ветрами, осела в виде дюн. Чарские пески живут своей жизнью, регулярно меняя свои формы и размеры.
- 70-метровые барханы, кристаллы снега на песке, расположенные неподалеку озера Аленушка и Таежное — настоящие чудеса Забайкалья.
- Добираться сложно. До самого места — только в составе группы. Место сбора группы — Забайкальский край, Каларский муниципальный округ, поселок Новая Чара.
Куршская коса
В Калининградской области находится самый популярный в России песчаный туристический объект. Куршская коса представляет собой узкую полосу между Балтийским морем и Куршским заливом. Ширина —от 400 м до 4 км.
Строительство кораблей три века назад сопровождалось вырубкой большого количества сосен, что привело к быстрому передвижению дюн — около 10 метров в день. 14 деревень было погребены под песком. Остановить этот процесс смог немецкий ученый и инженер Вильгельм Франц Эфа — по его проекту была создана авандюна — защитный вал, поначалу представлявший собой забор из хвороста, постепенно наращиваемый до пяти слоев. На этой своеобразной дамбе позже высадили особые сорта трав, любящих сухую почву, что сдержало наступление пустыни.
- Куршская коса сочетает в себе песок и воду. Помимо чисто природной экзотики, здесь можно полюбоваться лютеранской кирхой и архитектурой XIX века в поселке Рыбачий.
- Добраться до Куршской косы легко. Начинается она на окраине города Зеленоградск. Из Калининграда электричкой за 20-30 минут.
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Донская Сахара
Официально это место в Воронежской области называется Дюнные всхломления или урочища. Песчаные дюны появились здесь около 500 лет назад в результате отступления ледника. Но как они сохранились на территории в 197,57 гектара в окружении лесов и рек, остается загадкой. Долгое время с песками пытались бороться, сажая деревья и кустарники. В итоге стало понятно, что расти здесь может только лоза и сосна. Особенно хорошо приживалась лоза, которая в свою очередь оберегала молодые сосновые корни.
- Сегодня Донская Сахара — царство сосен, тишины и покоя. Правда, нередко сюда приезжают любители покататься на джипах.
- Добраться до Донской Сахары можно на автомобиле. Расстояние от Воронежа составляет 300 км по трассе М4 «Дон» через Богучар.