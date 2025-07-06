Вестник Кавказа

В Дагестане чиновников будут судить за махинации с землей на 15 млн рублей

В Дагестане чиновников будут судить за махинации с землей на 15 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госслужащие из Дагестана подозреваются в незаконной передаче муниципальной земли в частные руки.

Чиновники Карабудахкентского района предстанут перед судом за махинации с земельными участками, передает пресс-служба СУСК России по Дагестану

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты дела передали частному лицу территорию сельскохозяйственного назначения в селе Манаскент стоимостью около 15 млн рублей. В дальнейшем земля была разбита на 47 участков и перепродана. 

Следователи провели обыски в домах фигурантов, а также в офисе администрации. Проводятся допросы подозреваемых.

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