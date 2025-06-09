В Центробанке опровергли искусственное манипулирование курсом рубля

Курс рубля отражает ситуацию в экономике, в ЦБ РФ не занимаются искусственным ослаблением или укреплением курса национальной валюты.

В ЦБ РФ опровергли искусственное ослабление или укрепление рубля, курс нацвалюты является отражением текущей ситуации в экономике.

"Банк России никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс рубля - это результат соотношения спроса и предложения на валютном рынке, он балансирует интересы всех его участников и объективно отражает ситуацию в реальной экономике"

– сообщение регулятора

Работать на понижение курса может снижение нефтяных цен, отметили в ЦБ, в связи с этим цены на нефть – один из факторов на который опирается регулятор при составлении среднесрочного прогноза и определении шагов по ключевой ставке.

Влияние на экономику оказывается с помощью ключевой ставки, при этом никаких "целевых или плановых показателей по курсу рубля" у Центробанка нет.

"У страны, которая имеет низкую инфляцию, высокое доверие к национальной валюте, будет и более стабильный и крепкий курс"

– регулятор

Официальный курс доллара на 11 июля опустился ниже 78 рублей.