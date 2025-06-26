В будущем году в Узбекистане заработает Starlink

Уже в будущем 2026 году в Узбекистане может заработать высокоскоростной спутниковый интернет Starlink, который запустит в стране американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска.

По данным карты покрытия американской компании Starlink, размещенной на ее официальном сайте, уже в 2026 году в Узбекистане заработает высокоскоростной спутниковый интернет.

Компания SpaceX Илона Маска заявила о реализации своих проектов еще в 2022 году, однако планы ее выхода на рынок несколько раз переносились: сначала – на 2023 год, затем на 2025-й, а теперь срок еще на год. , передает Podrobno.uz.

Проект особенно важен потому, что при поддержке агентства "Узбеккосмос" страна претендует в 2028 году на проведение Международного конгресса астронавтики, куда может приехать сам Илон Маск

Главная цель проекта - обеспечить быстрый интернет в любой точке планеты, включая самые удаленные районы. Компания гарантирует, что минимальная скорость соединения будет составлять 50 Мбит/с, по максимуму она будет доходить до 250 Мбит/с.