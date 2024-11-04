Вестник Кавказа

В Баку выразили надежду на скорый визит нового Папы Римского

Ватикан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Председатель Управления мусульман Кавказа намерен встретиться с новым Папой Римским. Он также выразил надежду на скорый визит Льва XIV в Азербайджан.

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил о намерении встретиться с новым Папой Римским Львом XIV.

Он отметил, что в ближайшее время состоится визит Мусульманского совета старейшин в Ватикан, в рамках которого состоится встреча с понтификом.

Пашазаде также выразил надежду на скорый приезд Папы Римского в Азербайджан. Председатель УМК добавил, что Баку имеет связи и дружеские отношения с понтификом и окружением.

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