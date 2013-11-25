Путин поговорил с новым Папой Римским

Владимир Путин по телефону поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием. Стороны обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с новоизбранным Папой Римским Львом XIV, сообщает пресс-служба руководителя государства.

Лидер страны поздравил понтифика с избранием и пожелал успехов на должности. Стороны отметили большой вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом.

Они также условились продолжить усилия по развитию связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей в интересах построения справедливого мирового порядка.

Путин и Лев XIV также выразили взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и святынь в различных регионах мира.

Президент также передал Папе Римскому по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжения диалога между церквями.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем. Он отметил, что для разрешения кризиса необходимо ликвидировать его первопричины.

Российский лидер проинформировал понтифика о достигнутых в ходе второго раунда стамбульских переговоров между Россией и Украиной договоренностях по обмену пленными и погибшими.

Глава страны выразил Папе Римскому признательность за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана в решении гуманитарных вопросов.

В заключение Путин рассказал, что Киев делает ставку на эскалацию конфликта и проводит диверсии. Стороны выразили намерение продолжить контакты.