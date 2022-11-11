В Баку продолжается благоустройство дворов

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялось открытие обновленных дворов в Баку.

В Насиминском районе и в поселке Бакиханова в Баку открылись благоустроенные дворы. Всего здесь проживает почти пять тысяч человек.

В открытии дворов участвовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Также она стала участницей акции по посадке деревьев, приуроченной к открытию обновленных придомовых участков.

Кроме того, самых маленьких гостей мероприятия ждал праздничный концерт и сладкие подарки.