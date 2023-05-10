Праздничные салюты по случаю столетия со дня рождения Гейдара Алиева прогремели в столице Азербайджана и городе Шуша, где проходит фестиваль "Харыбюльбюль".
В Шуше состоялся праздничный салют по случаю столетия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Салют был организован на второй день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль". Он окрасил небо города в яркие цвета. За ним наблюдали участники мероприятия.
Также салют прогремел вечером в Баку. Он состоялся после праздничного концерта.