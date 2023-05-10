Опубликовано: 22:58, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздничные салюты по случаю столетия со дня рождения Гейдара Алиева прогремели в столице Азербайджана и городе Шуша, где проходит фестиваль "Харыбюльбюль".

В Шуше состоялся праздничный салют по случаю столетия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Салют был организован на второй день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль". Он окрасил небо города в яркие цвета. За ним наблюдали участники мероприятия.

Также салют прогремел вечером в Баку. Он состоялся после праздничного концерта.