Ильхам Алиев: мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу, Карабах и Зангезур свободными

Опубликовано: 11:34, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев с 1969-го по 1982 год смог вывести Азербайджан в самые передовые республики того периода, тогда и был сформирован промышленно-производственный потенциал независимого Азербайджана, рассказал в обращении к народу страны Ильхам Алиев.

Азербайджан с огромным уважением относится к памяти своего великого сына - общенационального лидера Гейдара Алиева, заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева президент страны Ильхам Алиев.

Гейдар Алиев, будучи членом Политбюро Коммунистической партии Советского Союза и первым заместителем председателя Совета министров СССР, всегда уделял внимание и проявлял заботу об Азербайджане, благодаря чему республика в те годы успешно развивалась, а с трагедией азербайджанский народ столкнулся именно после отставки Гейдара Алиева.

"Дорогие братья и сестры!

Сегодня Азербайджан отмечает 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева. Как вам известно, моим Распоряжением 2023 год был объявлен "Годом Гейдара Алиева". С начала года по сегодняшний день и до конца года как в нашей стране, так и в различных странах проведены и будут проводиться различные мероприятия. Азербайджан с большим уважением чтит память своего великого сына", отметил президент.

"Я бы мог выступить с этим поздравительным обращением и из Баку. Однако я посчитал, что сегодня должен быть здесь, в Шуше, перед этим зданием. Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы. После освобождения Шуши от оккупации вот на этой площади отважные азербайджанские военные доложили мне об этом. Над этим зданием был поднят Флаг Азербайджана, и освобождение Шуши было основной частью нашей исторической Победы. Как вам известно, через день после этого Армения подписала акт об капитуляции", рассказал азербайджанский лидер.

"С начала года проводится много мероприятий, дискуссий о жизни и деятельности великого лидера. В то же время считаю, что мы должны воспользоваться этими юбилейными мероприятиями для того, чтобы еще больше прояснить взгляд на будущее. Со 2 мая по настоящее время я нахожусь в Карабахе и Восточном Зангезуре, проведено много мероприятий, заложен фундамент 10 сел, состоялись многочисленные открытия. Находясь около десяти дней в Карабахе и Восточном Зангезуре, я еще раз воочию вижу, что Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся, реконструируются или ремонтируются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, школы, больницы, жилые здания, мечети, прокладываются линии электропередачи. В основе всей этой созидательной работы лежат интересы азербайджанского народа", подчеркнул Ильхам Алиев.

"Самой большой мечтой великого лидера Гейдара Алиева было видеть Шушу, Карабах и Зангезур свободными. Мы воплотили в жизнь его мечту и мечту всего азербайджанского народа, азербайджанцев всего мира.

Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу. В период Советского Азербайджана – в 1969-82 годах он вывел Азербайджан с самых последних на самые передовые позиции. Именно в те годы сформировался промышленный и экономический потенциал независимого Азербайджана. Кадры, подготовленные именно в те годы, и сегодня работают в независимом Азербайджане, обеспечивая наше общее развитие.

В 1982-87 годах Гейдар Алиев, будучи членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и первым заместителем председателя Советского правительства, постоянно проявлял внимание и заботу об Азербайджане. Именно благодаря этому вниманию и заботе Азербайджан успешно развивался и в те годы. Трагедии азербайджанского народа начались после ухода Гейдара Алиева из политической власти. Не прошло и двух недель после его отставки в 1987 году, как армянские националисты и их покровители в советских правящих кругах подняли вопрос о выводе тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджана и передаче его в состав Армении, и с того дня начались трагедии азербайджанского народа", поведал глава Азербайджана.

"Нет сомнений, что если бы Гейдар Алиев оставался во власти, то армянские националисты никогда бы не посмели прибегнуть к этим грязным деяниям. Как армянские националисты, так и национальные предатели, представленные в то время в руководстве Азербайджана, фактически объединившись, проводили против Гейдара Алиева грязную кампанию лжи и клеветы. Сила, мудрость Гейдара Алиева, в целом фактор Гейдара Алиева оберегали Азербайджан словно зонт. Даже оставаясь вне политической деятельности, великий лидер всегда жил интересами Азербайджана, его сердце билось в унисон с Азербайджаном, и в тяжелые для нашего народа дни – после трагедии 20 Января вновь именно он довел до мира правый голос нашего народа. Придя 21 января в постоянное представительство Азербайджана в Москве, он возвысил свой правый голос, осудил это кровавое деяние советского правительства, руководства Советского Союза и выступил перед миром с заявлением, связанным с этой бойней. Я находился рядом с ним, хорошо помню тот день, это был и трагический день, и в то же время день, вызывающий чувство гордости. Проживающие в Москве азербайджанцы собрались перед постоянным представительством, и когда Гейдар Алиев подошел к зданию, словно открылся живой коридор. Он всегда жил в сердце азербайджанского народа как великий лидер, несмотря на то, что был снят со всех постов, тогдашнее руководство в Азербайджане проводило против него грязную кампанию, такая же грязная кампания проводилась и в советской печати", - отметил азербайджанский лидер.

"После этого исторического выступления – ведь до распада Советского Союза оставалось еще около двух лет, никто и подумать не мог, что через два года Советский Союз развалится, то есть это заявление требовало большой смелости, настоящего патриотизма, - естественно, после этого заявления репрессивная машина Советского Союза перешла в массированную атаку против Гейдара Алиева, и он уже не мог оставаться в Москве. Спустя несколько месяцев – в июле 1990 года он приехал из Москвы в Баку, однако тогдашнее руководство Азербайджана посчитало, что и это слишком много дня него. Его фактор как сильного лидера, похоже, очень беспокоил их, и фактически в результате оказанного на него давления он уехал в город, в котором родился, - в Нахчыван и стал жить там.

Тяжелые для Нахчывана дни тоже продолжались. Нахчыван находился в полной блокаде. В целом, существовали большие угрозы, связанные с будущим Нахчывана. Армяне планировали захватить Нахчыван так же, как планировали захватить Карабах. Оккупация Нахчывана являлась составной частью их планов. Гейдар Алиев уберег Нахчыван, защитил его от оккупации. Армянскому врагу был дан отпор, и Нахчыван, как бы трудно это ни было, даже находясь в блокаде, жил, не прогнулся, не сломился, выстоял", - заявил Ильхам Алиев.

"Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева. Народ избрал своим руководителем именно его, это было подлинным торжеством демократии. Власть Азербайджана – как коммунистическая, так и "демократическая" - всячески пыталась отдалить Гейдара Алиева от Нахчывана. Нахчыван, можно сказать, задыхался в блокаде, а они совершали провокации против Нахчывана, отправляли десант, предприняли попытку переворота. Словно хотели, чтобы и Нахчыван оказался под оккупацией. Однако народ не допустил этого, он тесно сплотился вокруг своего лидера. Еще раз хочу сказать, что именно благодаря решительности, деятельности Гейдара Алиева нахчыванские земли не подверглись армянской оккупации.

Путь к независимости тоже начался именно с Нахчывана. Именно по инициативе Гейдара Алиева трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят на сессии Верховного Совета Нахчывана как государственный флаг. Из названия Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики были исключены слова "Советская Социалистическая", из Нахчывана была выведена мотострелковая дивизия, являвшаяся воинским подразделением Советского Союза, а затем уже России. Гейдар Алиев покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза, которой служил на протяжении многих лет, и путь, ведущий к независимости, фактически начался с Нахчывана", отметил глава Азербайджана.

"Современная политическая система Азербайджана также связана именно с именем Гейдара Алиева. Создание в ноябре 1992 года в Нахчыване партии "Ени Азербайджан" и избрание Гейдара Алиева ее председателем фактически способствовали появлению в Азербайджане современной политической системы, так как партия "Ени Азербайджан" была создана как оппозиционная партия, как оппозиция к тогдашней антинациональной власти. Создание этой партии – партии "Ени Азербайджан" - вызвало большой резонанс во всем Азербайджане. Наблюдался поток людей из различных регионов Азербайджана, желающих вступить в партию, и за короткий срок партия "Ени Азербайджан" превратилась в ведущую политическую силу Азербайджана. И сегодня она остается таковой", - поведал Ильхам Алиев.

"А карабахская проблема Азербайджана, к сожалению, не находила решения. Те, кто был у власти, преследовали только личные интересы. Разбой, грабежи, произвол, анархия, хаос, наши земли захватывались, а тогдашняя власть НФА-Мусават продавала Армении топливо. Посмотрите, с какой ненавистью к своему народу жили эти люди, что и в эти тяжелые дни прибегали к грязным делам, чтобы набивать свои карманы. Чтобы остаться у власти, они даже развязали гражданскую войну. Мы теряли земли, именно в результате национальной измены и предательства в мае 1992 года Шуша была сдана врагу. Шуша – неприступная крепость. Это знает каждый. Именно для того, чтобы прийти к власти, они оставили Шушу. Спустя месяц после оккупации Шуши тандем НФА-Мусават пришел к власти и добился желаемого. После этого наших трагедий стало больше. После оккупации Шуши судьба Лачина тоже, можно сказать, находилась под большой угрозой, и спустя десять дней был оккупирован и Лачин. В апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар, таким образом между Карабахом и Арменией возникла географическая связь.

Именно в это тяжелое время тогдашняя власть пролила братскую кровь, развязала гражданскую войну, лишь бы остаться у власти и продолжить грабительскую деятельность", рассказал азербайджанский лидер.

"А народ поднялся, народ требовал Гейдара Алиева, он видел путь спасения только в лице Гейдара Алиева. Гейдар Алиев, прибывший в то тяжелое время по требованию народа из Нахчывана в Баку, можно сказать, стал, в подлинном смысле слова, спасителем молодого независимого Азербайджанского государства, потому что мы теряли независимость, теряли наши земли, в различных местах страны поднимал голову сепаратизм, страна находилась на грани расчленения, многочисленные вооруженные формирования в стране фактически захватили власть или органы власти в различных направлениях. Произвол, разбой, хаос, анархия – таким был Азербайджан 1993 года. Молодое поколение сегодня, наверное, может узнать об этом из книг. Но мы – люди, жившие в то время, хорошо помним те дни и никогда не должны их забывать.

Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа. В октябре 1993 года Гейдар Алиев подавляющим большинством голосов был избран президентом Азербайджанской Республики. Сразу же начались серьезные реформы. Были проведены реформы в политической сфере, обеспечены все свободы. Отменены антидемократические правила цензуры, введенные тандемом НФА-Мусават. Азербайджан открылся миру, был положен конец международной изоляции, ведь под оккупацией находились наши земли, однако в результате нерадивой деятельности тогдашней власти в мире сложилось такое впечатление будто Азербайджан является агрессором. То есть были приложены большие дипломатические усилия, карабахские реалии были доведены до мировой общественности, международные организации приняли справедливые и усиливающие нашу позицию постановления и резолюции, связанные с оккупацией", - поведал президент Азербйджана.

"Было понятно, что будущее страны возможно только за счет иностранных инвестиций, потому что казна была пуста, инфляция измерялась тысячей процентов, промышленность была парализована, фактически была парализована даже нефтегазовая промышленность. В таких условиях пригласить иностранных инвесторов в страну, убедить их требовало большого политического мастерства. Подписанный 20 сентября 1994 года "Контракт века" явился очередной поворотной точкой. 75% прибыльной нефти, приходящейся сейчас на долю Азербайджанского государства, сегодня укрепляют нашу экономику. Азербайджанское государство не вложило ни единого маната в реализацию "Контракта века". Однако 75% прибыли от нефти достаются Азербайджану. В рамках нефтегазовых операций, проводимых с иностранными компаниями, сегодня подготовлены тысячи национальных кадров. 90% людей, работающих сегодня в реализации "Контракта века", - граждане Азербайджана, и это мы выдвинули как условие при подписании контракта. Были подготовлены такие кадры, которые сегодня могут работать в любой сфере. Это дает нам большое, дополнительное преимущество", - отметил Ильхам Алиев.

"Конечно, внутренние и внешние враги тоже понимали, что Азербайджан уже ступил на путь развития. Они не думали отказываться от своих грязных деяний. Через две недели после подписания "Контракта века" в Азербайджане была предпринята попытка государственного переворота. И вновь фактор Гейдара Алиева, вера народа в него предотвратили эту попытку. Более ста тысяч человек, собравшись на площади Азадлыг, продемонстрировали поддержку своему лидеру, и элементы, причастные к военному перевороту, разбежались в разные стороны. Ситуация только-только начинала стабилизироваться, как в марте 1995 года была предпринята вторая попытка государственного переворота. Удар, последовавший уже с другого крыла, вновь потряс наше молодое государство. И снова народ, сплотившись вокруг великого лидера, предотвратил и эту попытку. В 1996 году были еще попытки нарушить стабильность, но и они оказались безрезультатными, и лишь после этого в нашей стране установилась, в подлинном смысле слова, стабильность. С того дня по настоящее время мы бережем эту стабильность", - заверил глава Азербайджана.

"Стабильность является главным условием для развития и безопасности. Сегодня во многих странах мира стабильность нарушена, происходят войны, конфликты, столкновения, что отбрасывает эти государства назад. Поэтому каждый на примере Азербайджана наглядно увидел, что там, где есть стабильность, есть и спокойствие, есть и развитие. А для стабильности нужен сильный лидер. Избрав в лице Гейдара Алиева сильного лидера, азербайджанский народ доверил ему свою судьбу и не ошибся. Азербайджанский народ – мудрый народ, много раз в самые сложные моменты, самые трудные времена он принимал единственно правильное мудрое решение", отметил Ильхам Алиев.

"У Гейдара Алиева, как президента независимого Азербайджана, есть неоценимые заслуги. Сегодня Азербайджан успешно идет именно по проложенному им пути. Его деятельность здесь не ограничивалась лишь экономическими реформами. Ему принадлежала огромная роль в сохранении национально-духовных ценностей, он сыграл очень большую роль в воспитании молодого поколения в духе патриотизма. Именно по его инициативе в 1996 году в Азербайджане был проведен первый Молодежный форум. С того времени по сей день Молодежный форум проводится регулярно. Именно молодежь освободила Карабах, Зангезур - тогдашняя молодежь и молодежь, выросшая за последние 20 лет.

Гейдар Алиев был сильно привязан к своему народу. Именно по его инициативе были предприняты важные шаги по сохранению азербайджанского языка, подписаны соответствующие распоряжения. Сохранение азербайджанского языка означает сохранение нашей национальной идентичности. Азербайджанский язык очень богат. Он является родным языком для более чем 50 миллионов человек в мире. Предпринятые именно по инициативе великого лидера шаги, направленные на сохранение нашего родного языка, продолжаются и сегодня, и это должно продолжаться всегда.

Гейдару Алиеву принадлежали огромные заслуги в области строительства армии. Именно благодаря его деятельности была создана регулярная армия. Правда, в то время наши финансовые возможности были ограничены, выделять армии необходимые средства было невозможно, поскольку перед страной стояли очень серьезные проблемы, более миллиона человек остались без крова, жили в тяжелых условиях. Первые средства, собранные в Нефтяном фонде, опять же по инициативе Гейдара Алиева были направлены именно на улучшение уровня жизни вынужденных переселенцев. Именно на эти средства был построен первый городок для беженцев. Несмотря на нехватку средств, были предприняты очень серьезные шаги для строительства армии", рассказал президент.

"Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии. Хочу напомнить, что именно по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане была проведена очень крупная и представительная международная конференция по Международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия. Именно в те годы была заложена основа проекта, именуемого нами сегодня "Средний коридор", - Европа-Кавказ-Азия. То есть прохождение этого коридора через территорию Азербайджана было обусловлено в те годы. Хотя некоторые не хотели этого. К сожалению, и сегодня есть те, кто пытается оставить Азербайджан вне этого стратегического проекта, но их желаниям не дано сбыться.

Нефтяная стратегия Гейдара Алиева сегодня позволяет нам развиваться, позволяет нам восстанавливать Карабах, Зангезур. Подписанные в 1994 году "Контракт века", в 1996 году контракт по газоконденсатному месторождению "Шахдениз" являются основным фактором, обусловливающим нашу сегодняшнюю экономическую мощь. Сегодня каждый видит, насколько большое значение имеет азербайджанский газ. Геополитическое значение нашей страны значительно возросло. Сегодня азербайджанский газ транспортируется в шесть стран. Если все пойдет по плану, то в течение года количество этих стран достигнет десяти, а затем охватит еще более широкую географию. Это и приносит нам доход, и повышает наш политический вес, и увеличивает наши возможности влияния. Основа всей этой работы заложена в те годы. Мне, как участнику всех этих проектов, очень хорошо известно это. В то время распространялись многочисленные измышления, ходили многочисленные слухи, связанные с нефтегазовым потенциалом Азербайджана, они есть и сегодня. Но жизнь показывает, что все, о чем мы говорили, каждое наше слово нашло отражение в жизни", - поведал азербайджанский лидер.

"Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы, и мы – его последователи, идем его путем. В 2003 году накануне президентских выборов, обращаясь к народу, я сказал, что если мне будет оказано доверие, то я останусь верным политике Гейдара Алиева. Азербайджанский народ поверил мне, и я стою и буду стоять на своем слове. С 2003 года по настоящее время прошло почти 20 лет. Эти 20 лет были годами стремительного развития и прогресса. Азербайджан на протяжении многих лет после этого будет только и только развиваться. Наша долгосрочная стратегия предельно ясна и рассчитана на внутренние ресурсы. Идя путем великого лидера, Азербайджан еще больше укрепил свою государственную независимость. Сегодня в мире очень мало стран, способных проводить в подлинном смысле слова независимую внешнюю и внутреннюю политику. Азербайджан относится к тем странам, на волю которых не может повлиять никакая сторонняя сила, потому что у нас есть твердая воля, у нас есть сильная армия, в то же время у нас есть большие возможности. Наши финансовые ресурсы, материальное положение позволяют нам жить только за счет собственных внутренних ресурсов, и мы живем, восстанавливаем Карабах, Зангезур за счет внутренних ресурсов", - зверил президент.

"Независимость – самое большое благо, самое большое достояние. Сегодня мы, все азербайджанцы, с чувством гордости отмечаем, что живем как в полном смысле этого слова независимая страна. В Азербайджане обеспечивается безопасность, господствуют мир и спокойствие. Сейчас я еще раз хочу сказать, что повсюду в мире происходят войны, столкновения, противостояния, мы каждый день видим это. Азербайджан – это остров стабильности, остров безопасности. Это тоже большое достояние, и азербайджанский народ хорошо знает это, так как в первые годы независимости мы пережили трудные дни.

В Азербайджане обеспечиваются все свободы. Азербайджан – демократическая страна. В Азербайджане люди живут свободно. Представители всех народов, всех конфессий живут в Азербайджане как одна семья. Это тоже пример для всего мира, и это отмечаю не только я, но и многие, то есть непосредственно занимающиеся данным вопросом эксперты, политики, государственные деятели, руководители международных организаций. Эта уникальная атмосфера сегодня усиливает нашу страну", отметил Ильхам Алиев.

"Сегодня, находясь в центре города Шуша, еще раз хочу сказать, что мы стоим здесь ценою жизни, крови всех проживающих в Азербайджане народов. Это – большое достояние. Но есть такие страны, где происходят противостояния, столкновения на национальной, религиозной почве. Есть такие страны, где представители никакого другого народа жить не могут. Например, Армения. Армения, население которой на 99,9% состоит из армян, этой цифрой фактически показывает свою фашистскую политику. Однако было время, когда большинство населения нынешней Армении составляли азербайджанцы, представители других национальностей. Сегодня в некоторых европейских странах, в странах, которые с большой симпатией относятся к Армении, царит исламофобия, принимаются законы, совершаются грязные деяния против нашей религии, сжигают Коран и к этому относятся равнодушно. То есть, говоря об этом, хочу еще раз отметить, что существующая у нас атмосфера уникальна. Это наш образ жизни, в то же время это наша политика, это наша сила. Так обстоит дело сегодня, так будет и впредь. Только в этом случае мы и дальше можем жить спокойно, можем сами строить свое будущее", - заверил президент Азербайджана.

"Посмотрите, как возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет. Уже около четырех лет мы возглавляем второй в мире международный институт – Движение неприсоединения, и, по общему мнению, возглавляем достойно. Иначе наше председательство не было бы продлено еще на год единством голосов 120 стран. Сегодня Азербайджан стал очень важной страной для Европы. Мы являемся стратегическими партнерами с девятью странами - третью государств-членов Европейского Союза. То есть наши международные позиции достаточно сильны. Нам удалось добиться принятия всех необходимых для нас документов и резолюций в международной плоскости, что сыграло свою роль и в успешном ведении Второй Карабахской войны, потому что мы доказали правду. Мы лишь старались доказать правду и добились того, что это – наша земля. Земля, на которой я стою, - это азербайджанская земля. Нам удалось создать эту правовую и политическую базу своей активной работой в рамках международных организаций.

Что касается экономического развития, то в последние 20 лет в мире нет второй страны, развивающейся так же стремительно, как Азербайджан. Наша экономика увеличилась более чем втрое. Наши валютные резервы достигли $65 млрд, внешний долг составляет чуть более $6 млрд. То есть наши валютные резервы почти в 10 раз превышают внешний долг. А внешний долг составляет всего 9-10% валового внутреннего продукта. В некоторых странах, которые порой пытаются нас поучать, он составляет 100%, а может и больше. То есть о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что мы ни от кого не зависим, мы не вмешиваемся ни в чьи дела. Но никому не позволяем и не позволим совать свой нос в наши дела, будь то политические вопросы, будь то вопросы отношений между Азербайджаном и Арменией, будь то вопросы Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана. Никому не позволяли и не позволим. Для того, чтобы обеспечить это у нас есть и воля, у нас есть и сила", - заверил президент.

"Параллельно с этим в течение последних 20 лет, идя путем великого лидера, мы добились большого прогресса в социальной сфере, регулярно повышаются зарплаты, пенсии, построены городки для бывших вынужденных переселенцев, более 300 тысяч бывших вынужденных переселенцев обеспечены новыми домами, квартирами, а теперь мы строим и будем строить для них дома в Шуше, Агдаме, Физули, Зангилане, Губадлы, Джебраиле, Кяльбаджаре, Лачине, Ходжавенде, Гадруте, Агалы, Талыше и Суговушане. Как я уже отметил, последние дни я провел в Карабахе и Зангезуре, результаты нашей политики, принятых решений видны уже повсюду. Это большое счастье. Спустя всего два с половиной года после войны мы уже вернули наших бывших переселенцев в два села. Как я отметил, в эти последние дни был заложен фундамент 10 сел. Составлены генеральные планы всех городов, сегодня во всех городах идут широкомасштабные строительные работы", - поведал азербайджанский лидер.

"Придавая большое значение современным технологиям, мы предприняли очень верные шаги, рассчитанные на развитие в Азербайджане высоких технологий. Это и вопросы кадрового потенциала, и в то же время наши инвестиции – мы теперь стали космическим государством. Развитие космической промышленности в Азербайджане имеет очень большой потенциал, и будущее будет развиваться именно в этом направлении. Отныне все будут решать технологии. Мы должны завозить и применять эти технологии в Азербайджане, и в то же время должен быть создан такой мощный кадровый потенциал, чтобы мы сами стали авторами этих технологий.

Идя путем великого лидера, можно говорить о развитии и успехах в любой сфере. Конечно, в основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям. Сегодня в мире, различных уголках мира появляются всевозможные тенденции, возникают новые "ценности". Мы же, оставаясь приверженными традиционным ценностям, строим наше будущее на очень прочной национально-духовной основе. Именно так должно воспитываться молодое поколение, таким мы его и воспитываем. Молодое поколение должно быть привязано к национально-духовным ценностям, к своей литературе, музыке, искусству, и мы видим это, мы воспитываем молодежь так. Мы вырастили такую молодежь, которой по силам свернуть горы, что она, по сути, и сделала. Вторая Карабахская война стала торжеством несгибаемого духа азербайджанского народа. Мы вырастили такое молодое поколение, которое, продемонстрировав и высокий моральный дух, и высокие физические качества, освободило земли, много лет находившиеся под оккупацией, и фактически с легким оружием, голыми руками освободило такую неприступную крепость, как Шуша. Что вело нас вперед? Достоинство и дух!", рассказал президент Азербайджана

"Конечно, мы проводили и сегодня проводим системную деятельность в области строительства армии. После Второй Карабахской войны мы не остановились, а наоборот, идем вперед. В государственный бюджет на этот год будут внесены дополнения, значительная часть которых опять же предусмотрена для военных целей. Почему? Потому что мы всегда должны быть готовы. Возрастают угрозы, возрастает опасность, и мы должны быть способны преодолеть любую угрозу. Так обстоит дело и сегодня. Азербайджанская армия входит в число самых сильных армий мира – с точки зрения как оснащения, так и боеспособности. Наша армия сражалась, демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя. В течение 44 дней ни один человек не сделал ни шагу назад, не было ни одного дезертира. Такова наша армия. Таков наш народ. Ведь армия – это часть народа. В армии служат сыны народа, воспитанные нами дети. Мы воспитали таких замечательных детей, что они безоружными нанесли поражение врагу здесь, в Шуше, изгнали врага с наших земель, подняли флаг – символ нашей гордости - вот на этом здании и на всех остальных освобожденных землях. Строительство армии и сегодня обеспечивается на должном уровне, будет обеспечиваться и впредь.

А Победа во Второй Карабахской войне – это наш исторический успех, историческая Победа. Эта Победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях. Это – героический эпос. Это – невиданный героизм. На протяжении 30 лет Армения при поддержке своих покровителей днем и ночью делала все возможное, чтобы не возвращать нам эти земли. Рассчитывала и на географический рельеф, рассчитывала и на 5, 6, иногда 7 линий оборонительных укрепсооружений, рассчитывала и на своих покровителей. Считала, что мы смиримся с такой ситуацией. Но я говорил: нет, не смиримся. Я говорил об этом, и им нужно было услышать меня. Я говорил, что рано или поздно мы вернемся и одним пинком выгоним врага, поднимем наш Флаг и будем жить на родных землях. Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа. Именно это вело нас вперед.

Как я уже отметил, увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира. Мы исполнили эту мечту, мечту азербайджанского народа. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю. После того, как в тот день мне отсюда, вот с этой площади был отдан военный рапорт об освобождении Шуши, на этом здании был поднят наш Флаг, я посетил могилу отца и сказал про себя: "Задача выполнена. Докладывает Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев!". Затем я посетил Шехидляр хийабаны, склонил голову перед духом наших шехидов и сказал про себя: ваша кровь не осталась на земле", поделился Ильхам Алиев.

"Выражая сегодня почтение к светлой памяти великого лидера, мы всегда должны быть достойны этой Победы, каждый из нас, повсюду. Эта Победа одновременно возлагает на каждого из нас дополнительную ответственность. Мы должны быть достойны этой Победы. Уверен, что так и будет.

Сегодня Карабах возрождается, Зангезур возрождается, мы строим, созидаем на родных землях. Мы успешно выполним и миссию по восстановлению Карабаха и Зангезура. Так же, как, выполнив завет великого лидера, мы освободили свои родные земли, восстановили территориальную целостность, установили 23 апреля на азербайджано-армянской границе погранично-пропускной пункт, подняли там Флаг Азербайджана, полностью восстановили территориальную целостность, точно так же мы с честью выполним нашу гражданскую миссию - миссию по восстановлению этого прекрасного края.

Уверен, что сегодня душа моего отца возрадовалась, сегодня возрадовались души всех наших предков. Мы должны сделать так, чтобы своей деятельностью всегда радовать их души.

Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!", - заключил президент страны.