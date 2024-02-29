Вестник Кавказа

В Азербайджане строится новая дорога Агдере-Агдам

В Азербайджане строится новая дорога Агдере-Агдам
Два города на освобожденных территориях Азербайджана свяжет новая автодорога. Трасса длиной 33 км соединит Агдере и Агдам. Строительство только началось, проводятся земляные работы.

Автодорогу Агдере-Агдам начали строить в Азербайджане, информирует Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сейчас на объекте ведутся земляные, выравнивается почва, прокладываются трубы.

"Кроме того, по проекту на территории Агдама через реку Хачынчай строятся пять перевалочных мостов. В настоящее время ведется строительство опор моста"

– госагентство

Проект реализуется в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Азербайджане. Работы ведутся по графику.

"Автомобильная дорога Агдере-Агдам является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий"

– госагентство

Протяженность дороги составит 33,5 км, она будет отходить от существующей автодороги Суговушан-Кяльбаджар. Новая дорога строится по II техническому разряду с двумя полосами движения, ширина проезжей части составит 9 м, ширина грунтового полотна - 15 м.

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