В Азербайджане отмечают 102-летие Гейдара Алиева

Памятные мероприятия, посвященные 102-летию Гейдара Алиева, проходят сегодня в Азербайджане. Могилу общенационального лидера сегодня посетил госдеятель Таир Будагов.

В Азербайджане отмечают 102 года со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который является основоположником современной азербайджанской государственности.

Лидер страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ранее посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память исторического деятеля.

Также мемориал сегодня посетил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель Центрального аппарата Таир Будагов, который отметил, что политика Гейдара Алиева позволила Азербайджану занять прочное место не только на Южном Кавказе, но и на всем евразийском пространстве.

"Как и каждый год, мы и в этом году чтим светлую память великого лидера Гейдара Алиева. Оглядываясь на историю, мы еще раз становимся свидетелями того, что Гейдар Алиев оказал Азербайджану неоценимые заслуги и заложил прочную основу нашей государственности"

– Таир Будагов

По словам Будагова, общенациональный лидер смог вывести страну из экономического кризиса, а также заложил основы для создания сильной армии, которая позволила стране освободить оккупированные территории.

По случаю 102-летия публикациями в социальных сетях также поделились президент страны Ильхам Алиев, а также первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Светлая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим"

– текст публикации