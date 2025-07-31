В аварии на трассе под Армавиром погиб армянский военный

На трассе Маргара-Ванадзор в Армавирской области Армении сегодня произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием армянских военнослужащих, в котором погиб один из них.

Сегодня днем на трассе Маргара-Ванадзор в Армавирской области Армении произошло ДТП с участием военнослужащих - столкнулись автомобили ГАЗ-24 и Nissan.

Прибывшие на место бригады скорой помощи госпитализировали семерых пострадавших в результате лобового столкновения, однако один из четырех раненых военных скончался на операционном столе, сообщает Shamshyan.com.

На месте аварии работают спасатели и следователи – прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое привело к гибели человека.

Пока неясно, по чьей вине произошла авария – в Минобороны Армении информацию не комментируют.