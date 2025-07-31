Вестник Кавказа

Полтора десятка человек попали в ДТП с "Газелью" в Дагестане

ДТП с “Газелью“ в Дагестане
© Фото: сайт СУ СКР РФ по Дагестану
Водитель "Газели" с пассажирами угодил ДТП в Дагестане. Часть из них получила различные травмы, им понадобилась медицинская помощь.

В Дагестане произошло ДТП с участием "Газели", в котором находились 15 человек. Об этом рассказали в СУ СКР РФ по республике.

Авария случилась в районе населенного пункта Зубутли-Миатли.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля с 14 пассажирами потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В аварии есть пострадавшие. Им оказали всю необходимую медпомощь.

Другие подробности произошедшего не сообщаются. По факту ДТП начата проверка.

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