В Астраханской области приводят в порядок дорогу к границе Казахстана

Дорожные службы Астраханской области приступили к ремонту трассы к пункту пропуска Караозек на границе России и Казахстана – ранее здесь обновили дорожное покрытие на 12 километрах дороги.

В Астраханской области начался активный ремонт участка дороги, ведущей к важному пограничному пункту пропуска Караозек на границе России и Казахстана: специалистам предстоит восстановить часть дорожного полотна на трассе Астрахань – Красный Яр – граница Казахстана, сообщили в ГКУ АО "Астраханьавтодор", местном подразделении "Росавтодора".

Сейчас на трассе Астрахань – Красный Яр, ключевом маршруте к казахстанской границе, проводятся работы по ямочному ремонту. Главная цель – оперативно устранить локальные повреждения дорожного покрытия, передает "АиФ Астрахань".

За время интенсивной эксплуатации трассы часть ее дорожного покрытия пришла в негодность, что значительно затрудняет движение транспортного потока – пока было решено провести ямочный ремонт, однако его объем впечатляет – дорожникам предстоит привести в порядок внушительные 29 тыс кв м дороги.

В перспективе этим ремонт не ограничится – в текущем 2025 году дорожные службы региона уже провели капитальный ремонт 12-километрового отрезка дороги, полностью заменив старое, изношенное покрытие на новое асфальтобетонное, и обновив на нем дорожную разметку, в скором будущем эта работа продолжится.

Дорога имеет стратегическое значение для транспортной системы Астраханской области – она выступает связующим звеном региона с соседним Казахстаном.