Трассу "Кавказ" расширят до четырех полос на Ставрополье к 2028 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о начале работ по расширению участка федеральной автодороги "Кавказ". К началу 2028 года в Шпаковском районе ФАД станет четырехполосной.

На участке федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" в Ставропольском крае увеличат количество полос. О начале проведения дорожных работ сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, строительство дополнительной площади дорожного полотна будет завершена к концу 2027 года.

"Десятикилометровый участок автодороги "Кавказ" в районе хутора Извещательного в Шпаковском округе будет расширен до четырех полос (...) Ожидается, что работы завершат до конца 2027 года"

— Владимир Владимиров

По словам Владимирова, в ходе работ планируется укрепить боковую часть дороги, установить барьеры и новые остановки вдоль участка трассы. Также будет возведена новая система освещения.

Как отметил губернатор Ставрополья, расширение участка ФАД "Кавказ" повысит пропускную способность дороги и позволит быстрее добираться из Кавминвод в столицу края. Во время строительства машины смогут проезжать по двум полосам участка дороги.

Напомним, что трасса Р-217 "Кавказ" проходит через Краснодарский и Ставропольский края, а также республики СКФО до границы с Азербайджаном. Протяженность федеральной автодороги - более 1100 км.