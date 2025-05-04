В Армении возросло число погибших при взрыве газа в многоэтажке

В Армении после взрыва в многоэтажке продолжают разбор завалов, обнаружено тело еще одного погибшего. На данный момент известно о трех жертвах ЧП.

До трех возросло число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Чамбарак в Армении, информирует спасательная служба страны.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного жителя дома. Число погибших достигло трех"

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Взрыв прогремел в среду утром, в результате обрушилась часть здания. Госпитализированы 11 человек с различными травмами, врачи оценивают их состояние как средней тяжести и удовлетворительное.