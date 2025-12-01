В Армении рассказали о старте процесса либерализации визового режима с ЕС

Власти Армении заинтересованы в том, чтобы республика стала частью Евросоюза. Глава МИД РА отметил, что они не собираются останавливаться на безвизовом режиме с ЕС.

Армения начала процесс либерализации визового режима для своих граждан для визита в страны Евросоюза. Об этом сообщил 2 декабря глава МИД РА Арарат Мирзоян после 6-го заседания Совета партнерства Армения-ЕС.

"В этом направлении мы видим прогресс через реализацию плана действий, что в итоге приведет к видению безвизового режима"

– Арарат Мирзоян

Руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что партнерство Армении и Брюсселя выходит на новый уровень – уровень стратегического партнерства. Он уточнил, что республика не остановится на этом

"Это не предел амбиций Еревана" – глава МИД Армении

Он напомнил, что весной этого года парламент Армении принял закон о членстве в Евросоюзе, подчеркнув, что сотрудничество с ЕС еще больше укрепит устойчивость республики.