Вестник Кавказа

В Армении могут на 10 лет увеличить призывной возраст

Призывники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящая партия Армении "Гражданский договор" рассматривает две инициативы: одна поднимет призывной возраст до 37 лет, другая позволит неслужившим откупаться от армии.

Один из депутатов армянской правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян разработал поправку в военное законодательство Армении, которая увеличит призывной возраст срочников со стандартных 27 лет до 37 лет.

Депутат никак не объяснил подобную инициативу, помимо потребности государства в расширении числа граждан призывного возраста, а также не уточнил, почему возраст призывников должен быть поднят именно до 37-летнего порога. Поправка представлена парламенту, в случае утверждения она пополнит статьи закона о военной службе.

Кроме того, Айк Саркисян предложил декриминализировать уклонение от службы в армии с заменой уголовного преследования на пошлину в $40 тыс, чтобы снизить число отказов армянских мужчин от гражданства РА, пишет Жоховурд.

Сочетание двух предложений выглядит как идея по наполнению армянского бюджета: не служившие мужчины 28-37 лет скорее предпочтут откупиться от государства пошлиной, чем идти служить в армии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Драка в парламенте Армении: оппозиция столкнулась с партией Пашиняна

Драка в парламенте Армении: оппозиция столкнулась с партией Пашиняна

Госфинансирование партий на 2025 год утвердили в Армении

Госфинансирование партий на 2025 год утвердили в Армении

Жители Гюмри пошатнули позиции Пашиняна?

Жители Гюмри пошатнули позиции Пашиняна?

Работу Пашиняна и правящей партии одобрила лишь 10-я часть опрошенных

Работу Пашиняна и правящей партии одобрила лишь 10-я часть опрошенных

Внеочередных выборов в Армении не будет – партия Пашиняна

Внеочередных выборов в Армении не будет – партия Пашиняна

Армения приняла закон о вступлении в Евросоюз

Армения приняла закон о вступлении в Евросоюз

Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального значения – опрос

Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального значения – опрос

Армянские депутаты шутят о бегстве Пашиняна в ЕС

Армянские депутаты шутят о бегстве Пашиняна в ЕС

Драку депутата и губернатора опровергли власти Армении

Драку депутата и губернатора опровергли власти Армении

Депутат правящей партии и губернатор устроили драку в присутствии премьера Армении

Депутат правящей партии и губернатор устроили драку в присутствии премьера Армении

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы