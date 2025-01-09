В Армении могут на 10 лет увеличить призывной возраст

Правящая партия Армении "Гражданский договор" рассматривает две инициативы: одна поднимет призывной возраст до 37 лет, другая позволит неслужившим откупаться от армии.

Один из депутатов армянской правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян разработал поправку в военное законодательство Армении, которая увеличит призывной возраст срочников со стандартных 27 лет до 37 лет.

Депутат никак не объяснил подобную инициативу, помимо потребности государства в расширении числа граждан призывного возраста, а также не уточнил, почему возраст призывников должен быть поднят именно до 37-летнего порога. Поправка представлена парламенту, в случае утверждения она пополнит статьи закона о военной службе.

Кроме того, Айк Саркисян предложил декриминализировать уклонение от службы в армии с заменой уголовного преследования на пошлину в $40 тыс, чтобы снизить число отказов армянских мужчин от гражданства РА, пишет Жоховурд.

Сочетание двух предложений выглядит как идея по наполнению армянского бюджета: не служившие мужчины 28-37 лет скорее предпочтут откупиться от государства пошлиной, чем идти служить в армии.