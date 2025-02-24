В Анталье освободили россиянку, бросившую младенца в аэропорту

Решение апелляционного суда в Анталье освобождена россиянка Бурнашкина, которая оставила новорожденного ребенка в аэропорту турецкого курорта. Ранее ее приговорили к 15 годам заключения.

Дело россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи переквалифицировали, апелляционный суд отменил прежний приговор, которым гражданка РФ была приговорена в Турции в 15 годам заключения, передает агентство İHA.

"В деле Екатерины Бурнашкиной, 19-летней гражданки России, которую судили за то, что она якобы бросила своего ребенка после родов в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи в 2024 году, 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом, был отменен решением Апелляционного суда"

– сообщение

Дело россиянки переквалифицировали со статьи "покушение на убийство родственника", на преступление "оставить в опасных условиях". Бурнашкина в феврале этого года решением суда по тяжким уголовным делам в Анталье была приговорена к 15 годам тюремного заключения.

Новорожденная девочка, оставленная в аэропорту, получила имя Николь, сейчас она живет в Московской области в приемной семье.