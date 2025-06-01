В "Ахмате" определились с новым главным тренером

Новым главным тренером ФК "Ахмат" станет бывший наставник тульского "Арсенала". Официально эта информация должна подтвердиться в ближайшее время.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" возглавит Александр Сторожук, возглавлявший до недавнего времени "Арсенал" из Тулы. Об этом сообщил 11 июня гендиректор тульской команды, передает "Матч ТВ".

"Александр Александрович принимает другую команду. Он возглавит "Ахмат". 16 июня они уже приступают к работе с "Ахматом" – Валерий Гриньковский

Об уходе Сторожука с поста наставника "Арсенала" стало известно в среду. Он тренировал команду с начала 2023 года. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

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Минувший сезон "Ахмат" завершил на 14-й строчке в турнирной таблице национального первенства. В стыковых матчах команда из Чечни переиграла "Урал" и сохранила себе прописку в РПЛ на следующий сезон.