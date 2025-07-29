Вестник Кавказа

В аэропорту Сочи задерживаются 26 рейсов

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Из аэропорта Сочи не могут вылететь 26 самолетов. С учетом задержек эта цифра может увеличится.

На вылет из Сочи задерживаются 26 рейсов, рассказали в пресс-службе авиагавани.

Еще пять самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы, вернулись в Сочи после временного ограничения на работу аэропорта, рейс Самара-Сочи продолжает оставаться на запасном аэродроме.

"С учетом веерных задержек, эта цифра может увеличиться. Как следствие, в течение двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Сейчас аэропорту работает оперативный штаб, в залах менеджеры по гостеприимному сервису помогают пассажирам решать возникающие вопросы.

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