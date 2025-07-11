В аэропорту Геленджика назвали стоимость часа парковки

Стало известно, сколько будет стоить парковка в аэропорту Геленджика, который возобновит работу 18 июля.
"Первые 15 минут льготный период стоянки (с 1-й по 15-ю минуту с момента первоначального въезда) - бесплатно. Один час (с 16-й минуты первоначального въезда/с 1-й минуты повторного въезда по 60-ю минуту) - 300 рублей"
– сайт воздушной гавани
Также сообщается, что за два часа парковки заплатить придется 500 рублей, за три - 600 рублей, а парковка в аэропорту на сутки обойдется в 700 рублей.
Кроме того, в воздушной гавани доступны другие платные услуги: стоянка на территории второй линии проезда, стоянка на территории ВИП-парковки.
Напомним, первые рейсы в Геленджик начнет выполнять "Аэрофлот", вскоре включить курорт в маршрутную сеть могут и другие российские авиакомпании.