С первой декады августа S7 возобновляет полеты в Геленджик

Российская авиакомпания "Сибирь" 7 августа возобновляет авиаперелеты в курортный Геленджик из Новосибирска, а с 8 августа – из московского аэропорта "Внуково", она будет выполнять 2 и 4 авиарейса соответственно.

Уже через месяц, 7 августа, из Новосибирска поднимется в воздух самолет российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) и возьмет курс на курортный Геленджик на черноморском побережье Кубани, сообщили в компании.

"Авиакомпания S7 Airlines возобновляет перелеты в Геленджик из двух городов – Новосибирска и Москвы. С 7 августа авиакомпания будет выполнять рейсы из Толмачево… Полетная программа из Москвы начнется 8 августа"

- авиакомпания "Сибирь"

Самолеты компании Boeing 737-800 и Airbus A320neo будут летать на курорт из Новосибирска дважды, а из московского аэропорта "Домодедово" – четырежды в неделю.

Время в пути из Новосибирска у пассажиров займет пять часов, а из Москвы – четыре, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает РИА Новости.

Продажа билетов по обоим направлениям уже открыта, добавили в авиакомпании.