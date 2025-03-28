S7 будет чаще летать между Россией и Казахстаном

Российская авиакомпания S7 Airlines наращивает количество уже существующих рейсов в города Казахстана, а также открывает новое направление.

Перевозчик S7 Airlines увеличит частоту рейсов между городами России и Казахстана, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Так, самолеты из Усть-Каменогорска (Восточно-Казахстанская область) в Москву будут летать два раза в неделю – в понедельник и в субботу. Новое расписание вступит в силу с 19 мая. Пассажирам будут доступны воздушные суда Airbus A320.

Кроме того, летом будут чаще совершаться полеты из Новосибирска в Алматы – по два рейса каждый день. Рейсы Новосибирск-Астана будут выполняться с частотой до 5 раз в неделю. В Усть-Каменогорск из Новосибирска самолеты будут летать до 4 раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания запускает и новое направление – Новосибирск-Шымкент. Эти рейсы начнут совершаться с 5 июня.