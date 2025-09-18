Вестник Кавказа

В администрации Трампа рассматривают ослабление пошлин на импорт — СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
WSJ: власти США готовы пойти на уступки во внешней торговле и отменить пошлины на ряд категорий товаров, которые не производятся в стране.

Администрация лидера США Дональда Трампа прорабатывает вариант отмены или снижения торговых тарифов, передает The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на источники в Белом доме. 

Сообщается, что президент США за последнее время вывел из-под действия указа о пошлинах десятки категорий импорта. Новые меры затронули в том числе аграрную продукцию и авиазапчасти. 

Лидер США все более полагается на заключение индивидуальных сделок с экспортерами и предлагает дальнейшее расширение списка товаров, на которые не распространяются тарифы, а его окружение все более укрепляется в мысли, что Вашингтону необходимо отменять пошлины на товары, которые не производятся в Соединенных Штатах.

