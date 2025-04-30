В Абхазии рассказали о ситуации с электричеством после урагана

Работы по ликвидации последствий урагана, который обесточил Абхазию, продолжаются. В Гагру, Сухум и другие города Абхазии возвращается свет.

Министр энергетики Абхазии Батал Мушба вечером 11 мая провел брифинг, на котором поделился информацией о ликвидации основных проблем с электроснабжением, вызванных мощным ураганом.

Устранение повреждений на электросетях началось в ночь на 11 мая, ураган прошелся по Абхазии вечером 10 мая.

По словам министра, к вечеру 11 мая в Сухуме без электричества оставался только участок в районе школы №7. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.

Наиболее пострадавший от урагана Гудаутский район к вечеру 11 мая отчасти вернулся к обычной жизни, восстановительные работы продолжались в прибрежной зоне.

В Гагрском районе, который также сильно пострадал от разгула стихии, в воскресенье была полностью восстановлена подача электроэнергии.

В Галский район свет вернулся уже к полудню воскресенья, в Гулрыпшский район - к 17:00.

В Очамчырском районе проблемы с электричеством на вечер воскресенья оставались в двух селах - Баслаху и Акуаскьа, поделился министр, передает Sputnik Абхазия.