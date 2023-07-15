Опубликовано: 15:25, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские ученые нашли в Абхазии потерянный в лесах город Гюэнос, древнее поселение находится в районе Очамчиры. Активные исследования на местности начнутся в 2024 году.

В Абхазии в этом сезоне археология получила богатый материал для работы. Произведен ряд открытий в море, а на суше в Очамчире найдено древнее городище.

"Мы довольны результатами, добыли много нового материала, который будем обрабатывать. После полевых работ проводится камеральная обработка материала, в процессе чего появляется новая информация"

– завотдела историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский

Всего за сезон ученые открыли в Абхазии порядку двух десятков необычных объектов, их изучение продолжится в будущем году.

Удивительная находка сделана в районе города Очамчира, там, поросшее лесом, скрывается древнее городище Гюэнос.

Это поселение, объяснил археолог, относится к трем крупным центрам на территории современной Абхазии, которые в античную эпоху и во времена средневековья, были известны как центры морской торговли

Остатки Гюэноса обнаружили с помощью современной лидарной технологии, связанной с отражением света от поверхности. Теперь ученым предстоит изучить полученный материал, выделить интересующие области и расчистить от растительности древние сооружения, говорится в интервью Лебединского на радио Sputnik.