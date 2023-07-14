В Абхазии в море нашли средневековый город

Опубликовано: 10:31, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подводная археология в Абхазии открыла сразу несколько интересных объектов в Черном море. Ученые обнаружили под водой средневековые сооружения и затонувший корабль времен Первой мировой.

В Абхазии в рамках исследования акватории ученые сделали несколько интересных открытий, они найдены в районе Нового Афона и Сухума.

"Побережье Абхазии, на наш взгляд, это подтверждают и письменные источники, богато археологическими объектами, связанными с мореплаванием, судостроением. На территории Абхазии располагались крупные центры, которые были связаны с морской торговлей, такие как Питиунт, Диоскурия, Гюэнос. Эти города были задействованы в черноморской торговле в античную эпоху, и это продолжалось в эпоху средневековья"

– заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения Виктор Лебединский

В этом году ученые нашли в море в Абхазии около 20 необычных объектов, в будущем году они будут подробно изучаться. Среди находок корабль Siracusa Российского императорского флота, созданный на рубеже XIX-XX веков, он прекрасно сохранился под водой. Судно потонуло во время Первой Мировой войны после удара немецкой подводной лодки, оно лежит на дне в районе Нового Афона.

Средневековые сооружения найдены под толщей морской воды в районе Сухума. Старинные постройки обнаружены по левому берегу реки Беслетка.

Лебединский рассказал на радио Sputnik, что исследования в Абхазии продолжатся, территория "чрезвычайно интересна", впереди ценные открытия.

Работы проводили специалисты Института востоковедения РАН, Севастопольского госуниверситета и Абхазского музея.