Узбекистан заменил «зеленый» и «красный» таможенные коридоры дистанционным

Опубликовано: 8:15, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таможня в аэропортах Узбекистана меняется и становится проще. На смену «красному» и «зеленому» коридорам приходит дистанционный контроль.

В Узбекистане проходить таможню теперь можно будет дистанционно.

Привычные «красные» и «зеленые» таможенные коридоры в аэропортах республики отменены, вместо них вводится система дистанционного таможенного контроля. Нововведение призвано упростить таможенное администрирование.

В основе дистанционного контроля лежит принцип выборочности с использованием системы управления рисками и дистанционного визуального контроля. Первым аэропортом, где стала применяться новая система стал Самарканд.