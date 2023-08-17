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Узбекистан заменил «зеленый» и «красный» таможенные коридоры дистанционным

Узбекистан заменил «зеленый» и «красный» таможенные коридоры дистанционным
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Таможня в аэропортах Узбекистана меняется и становится проще. На смену «красному» и «зеленому» коридорам приходит дистанционный контроль.

В Узбекистане проходить таможню теперь можно будет дистанционно.

Привычные «красные» и «зеленые» таможенные коридоры в аэропортах республики отменены, вместо них вводится система дистанционного таможенного контроля. Нововведение призвано упростить таможенное администрирование.

В основе дистанционного контроля лежит принцип выборочности с использованием системы управления рисками и дистанционного визуального контроля. Первым аэропортом, где стала применяться новая система стал Самарканд.

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