Узбекистан упростит въезд для России, Азербайджана и Казахстана

Узбекистан разрабатывает инициативу, согласно которой граждане России, Азербайджана и Казахстана смогу въезжать в страну по внутреннему паспорту или ID-карте. Она направлена на развитие контактов и упрощение поездок в целом.

Граждане России, Азербайджана и Казахстана смогут въезжать в Узбекистан по внутреннему паспорту или ID-карте, говорится в указе президента страны Шавката Мирзиеева.

Согласно документу, инициатива направлена на развитие туризма, деловых и гуманитарных контактов, а также упрощение поездок в целом. Она касается введения режима въезда в Узбекистан на срок до 30 дней по внутреннему паспорту либо ID-карте, в том числе для граждан в возрасте до 16 лет.

МИД Узбекистана поручено в трехмесячный срок начать переговоры с коллегами из России, Азербайджана и Казахстана, чтобы по их итогам внести предложение в правительство.

Стоит отметить, что между странами уже действует безвизовый режим сроком до 60 дней, однако для въезда необходим загранпаспорт.