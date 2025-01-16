Казахстан на лето закрыл пункт пропуска на границе с Узбекистаном

Автомобильный пункт пропуска "Тажен", расположенный на границе Казахстана и Узбекистана, будет закрыт все лето – власти двух стран уже согласовали этот вопрос.

Казахстан временно приостанавливает работу автомобильного пункта пропуска "Тажен" на границе с Узбекистаном на четыре месяца для физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспорта грузоподъемностью до 3,5 т, сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана.

"Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан и ускорения строительных и реконструкционных работ на пункте пропуска. Сейчас на месте ведутся масштабные работы: монтаж металлоконструкций, прокладка инженерных сетей, капитальный ремонт зданий"

- КГД Казахстана

Также в течение этого времени на нейтральной полосе между казахстанским пунктом "Тажен" и узбекистанским "Даут Ата" (Узбекистан) дорожные ведомства двух стран будут строить автомобильную дорогу, вопрос уже согласован, передает агентство Kazinform.

Ожидается, что пункт пропуска официально откроется 1 сентября 2025 года, на это время участников движения попросили учитывать дорожную ситуацию.

Напомним, таможенный пункт пропуска на казахстанско-узбекистанской границе не работает с 1 февраля 2025 года – движение автотранспорта там приостановили на период проведения реконструкции поста.