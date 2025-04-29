Узбекистан получит $100 млн на развитие "зеленой" энергетики

Ташкент сможет направить на обновление электросетей около $100 млн, выделенных международной финансовой организацией.

Всемирный банк передаст Узбекистану $100 млн в качестве кредита. Деньги предназначены для внедрения "зеленых" технологий в центральноазиатской республике.

В рамках программы по внедрению экологичных технологий предполагается создание 6 тыс км электросетей, подключенных к 150 тыс "умных" счетчиков, а также другие инновации. Власти страны намерены провести реорганизацию системы управления в отрасли и нарастить привлечение женских кадров.

Отмечается, что финансирование обеспечивается по системе Program-for-Results, которая подразумевает выделение средств при достижении определенных целей.