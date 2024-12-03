Узбекистан планирует запустить прямые авиарейсы в Гонконг

Минтранс Узбекистана планирует в скором времени планирует ввести прямые беспосадочные авиарейсы в Гонконг и создать в стране Международную авиационную академию с участием китайских специалистов.

Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев обсудил с заместителем председателя компании JDB Group Limited Чан Ман Хином из Гонконга перспективные проекты в авиационной сфере с участием Узбекистана, Гонконга и потенциальных международных партнеров.

Главное внимание сторон привлек вопрос введения прямых рейсов между двумя территориями и созданию Международной авиационной академии в Узбекистане, передает Podrobno.uz.

Исполнительным звеном проекта станет китайская авиакомпания Hong Kong Airlines, которая возьмет на себя регулярные пассажирские и грузовые авиарейсы между двумя странами – это станет серьезным шагом в развитии логистики, туризма и деловых связей.

Еще один, не менее важный пункт переговоров - инициатива по созданию узбекской Международной авиационной академии, которая будет готовить пилотов, техников, бортпроводников, наземный персонал и авиационных менеджеров по международным стандартам, включая требования FAA и IOSA, говорится в сообщении.