Вестник Кавказа

Ущерб от взрыва в порту в Иране оценивается в миллиарды долларов

Ущерб от взрыва в порту в Иране оценивается в миллиарды долларов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв и последовавший за ним многодневный пожар в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана нанес экономике Исламской Республике убытки на сумму до $5 млрд.

Власти Ирана оценили убытки, которые понесла страна от ЧП в порту в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, сумму назвал замглавы министерства телекоммуникаций и информационных технологий ИРИ Мохаммад-Мохсен Садр.

По его словам, ущерб достиг минимум $3 млрд. Максимальная на данный момент его оценка – $5 млрд, передает агентство IRNA.

Замминистра также обратил внимание на то, что, невзирая на серьезный размер понесенных убытков, Исламская Республика рассчитывает справиться с последствиями взрыва и пожара с использованием современных технологий.

Напомним, что жертвами трагических событий в Бендер-Аббасе стали минимум 70 человек. Ранены были порядка 1,2 тыс.

Идет расследование, точные причины взрыва пока не установлены. Однако накануне два человека были задержаны в рамках расследования дела о халатности.

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