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Ушел из жизни заслуженный художник Азербайджана Мамед Мустафаев

Ушел из жизни заслуженный художник Азербайджана Мамед Мустафаев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Скончался заслуженный художник Азербайджана Мамед Мустафаев. Вставки мастера проходили во многих странах мира. Работы Мустафаева находятся в Музее современного искусства Азербайджана, в собрании Министерства культуры страны, а также частных коллекциях.

Ушел из жизни заслуженный художник Азербайджана Мамед Мустафаев. Ему было 75 лет. Свой творческий путь мастер начал в художественной студии при Дворце пионеров, затем поступил в Художественную школу имени Азима Азимзаде.

С 1968 по 1974 годы  учился на архитектурном факультете Азербайджанского политехнического института, затем в Киевском институте искусств.

Мамед Мустафаев – участник в многочисленных республиканских и всесоюзных выставках в Баку, Тбилиси, Москве, Ленинграде, Ташкенте, Алма-Ате, Киеве, Минске, Таллине, Киеве и т.д.

В 1979 году стал членом Союза художников СССР и Азербайджанской ССР, в 2002 году ему было присвоено звание заслуженного художника Азербайджана.

Начиная с 2011 года был участником выставок Пространства Современного Искусства YARAT. Также работ мастера выставлялись в музеях Польши, Марокко, Франции, Великобритании и многих других.

В настоящее время работы Мамеда Мустафаева хранятся в Музее современного искусства Азербайджана, в собрании Министерства культуры Азербайджана, РФ и частных собраниях.

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