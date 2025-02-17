Ушел из жизни Виктор Геращенко

Скончался советский и российский экономист, бывший глава Госбанка СССР и Центробанка России Виктор Геращенко. Ему было 87 лет.

Выдающийся экономист и финансист Виктор Геращенко, длительное время руководивший Госбанком Советского Союза и позже Центробанком России, умер сегодня. Информацию о его кончине, которую изначально сообщили СМИ, подтвердила депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева.

"Великий финансист, лучший из тех кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы"

– Дмитриева

Она подчеркнула, что Геращенко обладал талантом, а также интуицией и опытом, благодаря которым он самостоятельно принимал верные решения.

Отметим, что Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни.

Биография Виктора Геращенко

Геращенко родился в 1937 году в Ленинграде. Он потомственный экономист: его отец Владимир Геращенко в 1940-1944 годах занимал пост заместителя, а в 1948-1958 годах – первого заместителя председателя правления Госбанка СССР.

Виктор Геращенко окончил кредитный факультет Московского финансового института (сейчас Финансовый университет при правительстве РФ) в 1960 году. Трудовую деятельность начал с должности бухгалтера в управлении иностранных операций Госбанка СССР, куда попал по распределению.

В течение почти 30 лет Геращенко работал в Московском народном банке, представительствах советских банков за границей и Внешторгбанке, дослужился до кресла первого заместителя председателя Внешторгбанка.

В августе 1989 года Виктор Геращенко был назначен председателем Государственного банка СССР. В июле 1992 года возглавил Центробанк РФ в первый раз, был отправлен в отставку после "черного вторника" в октябре 1994 года. В сентябре 1998 года снова стал главой ЦБ РФ, сумел стабилизировать курс рубля и вернуть экономику России к росту. Ушел в отставку в 2002 году, после чего в течение двух лет был депутатом Госдумы.