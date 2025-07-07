Ушел из жизни "спящий принц" Саудовской Аравии

Скончался один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии. Он впал в кому после аварии и находился в ней почти два десятка лет.

В Саудовской Аравии на 36-м году жизни не стало одного из принцев правящей семьи. Соответствующую информацию подтвердила королевская канцелярия.

Принц находился в коме на протяжении почти двух десятков лет.

"Его Королевское Высочество принц Аль-Валид ибн Халид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд скончался"

– королевская канцелярия

Похороны принца состоятся сегодня в Эр-Рияде.

Напомним, в 2005 году во время учебы в Лондоне принц попал в ДТП. У него произошло массовое мозговое кровоизлияние и внутренняя кровопотеря. После этого его доставили в медцентр в Эр-Рияде, где подключили к аппарату ИВЛ.