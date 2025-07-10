Саудовская Аравия выразила готовность принять переговоры РФ и США

Саудовская Аравия выразила готовность принять переговоры России и США, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Бандар аль-Хурейф.
Журналисты издания ТАСС задали ему вопрос, имеет ли Саудовская Аравия готовность предоставлять площадку для переговоров Москвы и Вашингтона, которые будут нацелены и на политическую, и экономическую нормализацию диалога.
"Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным"
- Бандар аль-Хурейф
Он отметил, что Эр-Рияд будет осуществлять любые усилия, которые посчитает полезными. По словам министра, это их национальный интерес.