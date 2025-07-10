Вестник Кавказа

Саудовская Аравия выразила готовность принять переговоры РФ и США

Саудовская Аравия выразила готовность принять переговоры РФ и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Саудовской Аравии готовы предоставить площадку для диалога Москвы и Вашингтона. Это связано со стремлением страны помочь мировому сообществу прийти к договоренностям.

Саудовская Аравия выразила готовность принять переговоры России и США, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Бандар аль-Хурейф.

Журналисты издания ТАСС задали ему вопрос, имеет ли Саудовская Аравия готовность предоставлять площадку для переговоров Москвы и Вашингтона, которые будут нацелены и на политическую, и экономическую нормализацию диалога.

"Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным"

- Бандар аль-Хурейф

Он отметил, что Эр-Рияд будет осуществлять любые усилия, которые посчитает полезными. По словам министра, это их национальный интерес.

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