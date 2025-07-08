Вестник Кавказа

Настрой на продолжение контактов с Москвой подтвердили в Вашингтоне

Госдеп США
© Фото: сайт Национального музея американской дипломатии
Марко Рубио сообщил о нацеленности США на продолжение диалога с Россией. При этом он отметил, что переговоры лидеров двух стран пока не планируются.

Соединенные Штаты собираются продолжать контакты с Россией при любой возможности. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил после сегодняшней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом он подчеркнул, что встреча президентов двух стран на данный момент не планируется.

"Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения"

– Марко Рубио

Он также добавил, что США видят возможности для достижения урегулирования украинского конфликта, а потом хотят быть частью этого процесса.

Напомним, на прошлой неделе лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. В ходе беседы обсуждался ряд важных тем, представляющих обоюдный интерес.

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