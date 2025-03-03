Ушел из жизни Иван Краско

Умер народный артист России Иван Краско. Неделю назад он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему было 94 года.

Народный артист России Иван Краско скончался на 95-м году жизни, сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой. Ржаненков добавил, что для миллионов он голосом, который узнавали с первых слов и лицом, с которым выросли целые поколения.

Неделю назад стало известно, что Краско был госпитализирован в тяжелом состоянии. В сентябре ему должно было исполниться 95 лет.

Стоит добавить, что Краско сыграл в таких фильмах, как "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".