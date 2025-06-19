Уровень Каспия упал до рекордно низкой отметки

Каспийское море продолжает мелеть. Специалисты фиксируют снижение уровня воды в нем до рекордной низкого уровня.

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки. Об этом рассказали в Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства.

"В настоящее время уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот"

– представитель КаспНИРХ

Он подчеркнул, что уровень Каспия очень сильно снижается вот уже пять лет, в с 2022 по 2023 год упал на целых 29 сантиметров.

Специалисты акцентируют внимание на том, что уровень воды снижается в первую очередь из-за увеличившихся выбросов парниковых газов и повышения температуры, что приводит к более активному испарению воды с поверхности водоемов. Кроме того, на уровне воды в водоеме сказывается активное потребление воды из рек, которые впадают в него.