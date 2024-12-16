Вестник Кавказа

Ураган снес крыши и повалил деревья в Кахети

Ураган
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Разгул стихии нанес серьезный ущерб домам и инфраструктуре в ряде населенных пунктов в Кахети. Помимо поваленных деревьев и оставшихся без крыш домов, частично прекратилась подача электричества.

Сильный ветер и ливни привели к разрушениям в восточном грузинском регионе Кахети, пишут СМИ.

Так, в Телави (столица края Кахети) получили повреждения ЛЭП. Ветер повалил несколько деревьев, пострадала также крыша многоэтажного жилого дома.

Еще одним последствием непогоды стала вынужденная остановка движения автомобилей на трассе Телави-Сагареджо, которая произошла ночью.

Похожая ситуация произошла в Ахмета – муниципалитете, расположенном в нескольких десятках километров от Телави. Сильнейший ветер сносил крыши домов. Деревья он не просто валил, а вырывал вместе с корнями. Из-за аварий на ЛЭП электричество пропало у жителей нескольких сел.

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