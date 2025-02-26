По Ингушетии промчался мощный ураган

Ураганный ветер, промчавшийся по Ингушетии минувшим вечером и сопровождавший сильным ливнем, нанес непоправимые потери тысячам гектаров посевов зерновых и инфраструктуре республики.

Ингушетия подсчитывает потери, которые нанес республике накануне вечером шквалистый ветер и сильный ливень – только по предварительным данным, он уничтожил посевы ячменя и пшеницы на площади почти 1,9 тыс га, сообщили в пресс-службе главы региона.

"С 18:00 до 21:00 12 июня на территории Ингушетии прошел сильный ливень со шквалистым ветром до 25-30 м/с. Стихия повредила кровли зданий и сельскохозяйственные посевы. Минсельхоз Ингушетии создал оперативный штаб для оценки ущерба"

- пресс-служба главы Ингушетии

Ударил ураган и по садам, повалив фруктовые деревья, а в агрокомплексе "Сад-гигант Ингушетия" разрушив ограждения и кровлю оптово-распределительного центра, передает "Интерфакс".

Пострадали и социальные объекты - ураганный ветер снес крыши более 20 зданий, в том числе 9 социальных объектов в городах Назрань и Сунжа, а также у 15 жилых домов в Назрановском и Сунженском районах. Повреждены детские площадки, электросети и газопровод – энергетикам пришлось отключить электроснабжение 10 тыс домовладений.

Сегодня утром электроснабжение было восстановлено в Назрани, а к вечеру - в Назрановском и Сунженском районах, а также в Карабулаке и Сунже.

Республиканские и муниципальные власти сейчас оценивают ущерб, нанесенный региону, сообщил замначальника ГУ МЧС России по республике Хусен Албогачиев.