Университеты Нахчывана и Стамбула будут выдавать двойные дипломы

Соглашение о двойном дипломе договорились ректоры Нахчыванского и Стамбульского университетов. Их будут выдавать по двум специальностям на уровне магистратуры.

Нахчыванский государственный университет в Азербайджане и Стамбульский университет в Турции заключили соглашение о двойном дипломе по двум специальностям.

Документ подписали ректоры двух университетов Эльбрус Исаев и Осман Бюлент Зульфикар в Стамбуле.

Двойные дипломы будут выдаваться по специальностям "История тюркского мира" и "Стратегический менеджмент" на уровне магистратуры.

Обучающиеся по новым специальностям студенты будут год учиться в Нахчыване и год – в Стамбуле.