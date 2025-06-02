Вестник Кавказа

Университеты Нахчывана и Стамбула будут выдавать двойные дипломы

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соглашение о двойном дипломе договорились ректоры Нахчыванского и Стамбульского университетов. Их будут выдавать по двум специальностям на уровне магистратуры.

Нахчыванский государственный университет в Азербайджане и Стамбульский университет в Турции заключили соглашение о двойном дипломе по двум специальностям.

Документ подписали ректоры двух университетов Эльбрус Исаев и Осман Бюлент Зульфикар в Стамбуле.

Двойные дипломы будут выдаваться по специальностям "История тюркского мира" и "Стратегический менеджмент" на уровне магистратуры.

Обучающиеся по новым специальностям студенты будут год учиться в Нахчыване и год – в Стамбуле.

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