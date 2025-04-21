Образовательный форум стартовал в Карабахском университете в Ханкенди

В Карабахском университете в Ханкенди начался форум образования и партнерства. В нем принимают участие официальные лица Азербайджана и студенты.

В Ханкенди стартовал Карабахский форум образования и партнерства под названием "Совместные шаги для будущего Карабаха". Его принимает Карабахский университет.

Участниками мероприятия стали глава Минобразования Азербайджана Эмин Амруллаев, спецпредставитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и другие официальные лица.

Форум включает несколько панельных дискуссий на темы "Великое возвращение: вызовы и возможности" и "Возможности государственно-частного партнерства в Карабахе".

Помимо этого, студента Карабахского университета проведут музыкальную программу.