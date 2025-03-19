Вестник Кавказа

В Карабахском университете планируется открыть научный центр тюркского мира

В Карабахском университете планируется открыть научный центр тюркского мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На базе Карабахского университета могут создать научный центр и музыкальную школу тюркского мира.

Депутат парламента Азербайджана Захид Орудж выступил с предложением создать научный центр тюркского мира на платформе Карабахского университета. 

Орудж приурочил инициативу к пятилетию освобождения Карабаха от армянской оккупации. 

"По случаю 5-й годовщины освобождения Карабаха может быть реализован проект лучшей библиотеки тюркского мира, в Ханкенди могут быть вывешены флаги древних и современных тюркских государств"

– Захид Орудж

Парламентарий отметил, что такой проект позволил бы координировать "мозговые центры" тюркских государств для укрепления сотрудничества между странами объединения. 

Также Орудж выступил с предложением создать высшее музыкальное образовательное учреждение, которое бы объединило таланты тюркского мира.

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