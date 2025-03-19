В Карабахском университете планируется открыть научный центр тюркского мира

На базе Карабахского университета могут создать научный центр и музыкальную школу тюркского мира.
Депутат парламента Азербайджана Захид Орудж выступил с предложением создать научный центр тюркского мира на платформе Карабахского университета.
Орудж приурочил инициативу к пятилетию освобождения Карабаха от армянской оккупации.
"По случаю 5-й годовщины освобождения Карабаха может быть реализован проект лучшей библиотеки тюркского мира, в Ханкенди могут быть вывешены флаги древних и современных тюркских государств"
– Захид Орудж
Парламентарий отметил, что такой проект позволил бы координировать "мозговые центры" тюркских государств для укрепления сотрудничества между странами объединения.
Также Орудж выступил с предложением создать высшее музыкальное образовательное учреждение, которое бы объединило таланты тюркского мира.