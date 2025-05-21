Уникальные гири для весов в форме букв нашли в провинции Мерсин

Древние весы вместе с гирями впервые были найдены в Турции в провинции Мерсин, а точнее на территории, где во времена античности располагался город Узунджабурч, о находке сообщает Anadolu.
К весам прилагались и пять железных гирь, отлитых в виде букв древнегреческого алфавита. Ученые выяснили, что им примерно 1,6 тыс лет.
Раскопки ведутся при поддержке Минкультуры и туризма Турции и университета Мерсина под руководством профессора Мерсинского университета Умита Айдыноглу. По его словам, в этом сезоне на двух колоннадных улицах, которые проходят через центр города, были найдены множество предметов, связанных с торговлей, в том числе остатки лавок, монеты и т. д.
Но самой ценной находкой стали весы с пятью гирями – последние сделаны в форме букв греческого алфавита, их вес – от 150 г до 1,5 кг.
"Мы впервые находим полный набор измерительного оборудования, использовавшегося в торговле"
– Айдыноглу
По словам археолога, уникальна и форма гирь, раньше таких никогда не находили.