Почти сто находок обнаружили археологи в древнем поселении на Кубани

Итоги раскопок древнего поселения подвели в Темрюкском районе Кубани: там обнаружили почти сто предметов, датируемых эпохами от античности до нового времени.

Множество находок было сделано археологами в ходе исследований в районе поселка Волна Революции в Краснодарском крае, рассказали в кубанской администрации.

Раскопки велись на территории к северо-востоку от этого населенного пункта, который находится в Темрюкском районе.

"Ученые обнаружили 95 археологических объектов, относящихся к эпохе средней бронзы, античности и нового времени, а также два погребения"

– администрация Краснодарского края

Особый интерес вызвали находки из XVII-XVIII веков – это вещи, которые принадлежали жившим здесь людям, в том числе "турецкие" трубки, наперстки из меди, форма которых практически идентична современным.

Кроме того, специалисты обнаружили монеты, отчеканенные во времена античности и Крымского ханства, пуговицы, изготовленные методом литья, пряслица, пули XVIII-XIX веков, а также предметы посуды и элементы одежды.

Сначала ученые исследуют находки, потом их передадут в фонды государственных музеев.

"В Краснодарском крае ежегодно работают более 200 экспедиций, занимающихся изучением объектов археологического наследия"

– вице-губернатор Кубани Роман Лузинов