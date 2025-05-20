Укрепление связей обсудили президент Казахстана и спецпредставитель ЕС

Президент Казахстана принял в понедельник спецпредставителя ЕС по Центральной Азии. В ходе переговоров речь шла об укреплении отношений между Астаной и Брюсселем.

В Астане прошла встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и спецпредставителя Евросоюза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте главы республики.

"Приветствуя высокого представителя ЕС в Акорде, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с ЕС – одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана"

– пресс-служба президента РК

Токае отметил, что важной вехой в развитии отношений Казахстана и ЕС стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в 2025 году.

Кроме того, глава казахстанского государства высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС.

"В свою очередь Эдуардс Стипрайс заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, выразив уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки"

