Укрепление отношений между США и Сирией обсудили Трамп и аш-Шараа

Укрепление отношений между США и Сирией обсудили Трамп и аш-Шараа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Сирии в ходе поездки в США провел сегодня встречу с американским коллегой. Лидеры двух стран поговорили об укреплении двусторонних отношений.

В Вашингтоне 10 ноября прошла встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом информируют сирийские средства массовой информации.

По данным агентства SANA, одной из главных тем обсуждения стало укрепление отношений между Вашингтоном и Дамаском.

"На переговорах, состоявшихся сегодня, стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений между Сирией и США, а также развитие сотрудничества в различных областях"

– агентство SANA

Напомним, в прошлом месяца аш-Шараа летал в Москву на переговоры с главой российского государства.

